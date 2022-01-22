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В Кумертау провалившемуся в сугроб мужчине потребовалась помощь спасателей

В Кумертау провалившемуся в сугроб мужчине потребовалась помощь спасателей

17:28, 22 янв 2022

Сегодня, 22 января, в Кумертау мужчина с 7-летним ребенком провалились в снег, спускаясь со склона с собакой. О происшествии сообщили в Центре обработки вызовов Системы-112.



Сына отец смог вытолкнуть на дорогу самостоятельно, а вот самому, к сожалению, потребовалась помощь.

Ребенок позвонил матери и рассказал о случившемся. Женщина обратилась в «112».

На место происшествия оперативно выехали спасатели.

Сотрудники экстренной службы спасли 40-летнего мужчину из «снежного плена». Спасатели сообщили, что все закончилось благополучно, и медицинская помощь не потребовалась.

Ранее сообщалось о том, что правоохранители поймали злоумышленника, который с ножом напал на пенсионерку на улице Менделеева в Уфе и пытался отобрать у нее сумку. Тогда раненая женщина смогла дать отпор злоумышленнику, а он скрылся с места преступления.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Кумертау происшествия
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