В Кумертау провалившемуся в сугроб мужчине потребовалась помощь спасателей

17:28, 22 янв 2022

Сегодня, 22 января, в Кумертау мужчина с 7-летним ребенком провалились в снег, спускаясь со склона с собакой. О происшествии сообщили в Центре обработки вызовов Системы-112.







Сына отец смог вытолкнуть на дорогу самостоятельно, а вот самому, к сожалению, потребовалась помощь.



Ребенок позвонил матери и рассказал о случившемся. Женщина обратилась в «112».



На место происшествия оперативно выехали спасатели.

Сотрудники экстренной службы спасли 40-летнего мужчину из «снежного плена». Спасатели сообщили, что все закончилось благополучно, и медицинская помощь не потребовалась.



Ранее сообщалось о том, что правоохранители поймали злоумышленника, который с ножом напал на пенсионерку на улице Менделеева в Уфе и пытался отобрать у нее сумку. Тогда раненая женщина смогла дать отпор злоумышленнику, а он скрылся с места преступления.





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Фото: Госкомитет РБ по ЧС