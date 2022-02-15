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В Татышлинском районе Башкирии ревнивец грозился убить свою подругу и поджег ее дом

В Татышлинском районе Башкирии ревнивец грозился убить свою подругу и поджег ее дом

11:10, 15 фев 2022

В башкирской деревне Гарибашево Татышлинского района местный житель грозился убить свою сожительницу и поджег ее дом. В ближайшее время мужчину будут судить. Об этом 15 февраля сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, в июле 2021 года пьяный обвиняемый на почве ревность размахивал перед подругой ножом и угрожал ей расправой. Испугавшись за свою жизнь, женщина уехала к родным в другое село.

Желая отомстить сожительнице за отъезд, мужчина поджег ее дом и надворные постройки. Огонь уничтожил сарай, баню, скот и домашнюю птицу. Сам дом удалось спасти – возгорание предотвратил случайный прохожий. Ущерб от действий ревнивца оценен в 175 тыс. рублей.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело об угрозе убийством и умышленном уничтожении чужого имущества будет рассматривать Балтачевский межрайонный суд.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Татышлинский район происшествия криминал
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