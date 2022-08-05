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В Башкирии мужчина поджег дом своей сестры

В Башкирии мужчина поджег дом своей сестры

12:25, 05 авг 2022

В Башкирии мужчина обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества, сообщает прокуратура республики.

В марте текущего года пьяный обвиняемый находился во дворе дома своей сестры в селе Исанбаево. Между родственниками произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый поджег дом и скрылся. В результате дом полностью был уничтожен огнем, а потерпевшей причинен ущерб на сумму около 380 тысяч рублей.



Свою вину обвиняемый признал. Уголовное дело направлено в Илишевский районный суд для рассмотрения по существу.

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Источник: news102.ru
Теги: Илишевский район происшествия криминал
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