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Житель Башкирии убил 81-летнюю женщину и сжег ее дом

Житель Башкирии убил 81-летнюю женщину и сжег ее дом

10:36, 29 июн 2023

Инцидент случился в селе Ахуново 25 июля прошлого года. Подсудимый мужчина украл монитор стоимостью 13 тысяч рублей из местной библиотеки и спрятал его на участке потерпевшей. Там обвиняемый услышал скуление щенка и тут вспомнил, как часто пенсионерка прогоняла со своего участка животных.



Парень решил проучить бабушку за издевательства над кошками и собаками. Он, будучи пьяным, перелез через забор, пробрался в дом и нанес соседке порядка девяти ударов кухонным ножом по различным частям тела, пока та спала. От полученных ранений пенсионерка скончалась.

Чтобы скрыть следы содеянного, селянин переоделся в одежду знакомого и сжег дом потерпевшей. В результате пожара был причинен ущерб на сумму более 621 тысячи рублей.


Тем не менее, скрыть все следы убийства мужчина все же не смог. На заборе правоохранители обнаружили следы пальцев рук злоумышленника. Были допрошены жители Ахуново, проверено алиби парня, а также обнаружена его окровавленная одежда.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Кража». Обвиняемый признал свою вину. Суд назначил ему 10 лет колонии строгого режима.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: СК Башкирии
Теги: Учалинский район происшествия убийство суд
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