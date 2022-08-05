В Башкирии эвакуировали 17 человек из-за пожара на кухне в многоквартирном доме
12:03, 05 авг 2022
Сегодня ночью в Уфе произошел пожар на проспекте Октября, 95/1. Об этом сообщает МЧС Башкирии.
Прибывшие на место пожарные эвакуировали из дома 17 человек. Они установили, что горит кухня размером 2,5х2,5 метра. 67-летний хозяин пытался самостоятельно потушить огонь, но отравился продуктами горения. Его госпитализировали в токсикологическое отделение ГКБ №21.
Предположительно, возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации бытовых приборов.