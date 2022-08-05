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В Башкирии эвакуировали 17 человек из-за пожара на кухне в многоквартирном доме

В Башкирии эвакуировали 17 человек из-за пожара на кухне в многоквартирном доме

12:03, 05 авг 2022

Сегодня ночью в Уфе произошел пожар на проспекте Октября, 95/1. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали из дома 17 человек. Они установили, что горит кухня размером 2,5х2,5 метра. 67-летний хозяин пытался самостоятельно потушить огонь, но отравился продуктами горения. Его госпитализировали в токсикологическое отделение ГКБ №21.



Предположительно, возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации бытовых приборов.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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