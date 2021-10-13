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В Башкирии в многоквартирном доме в пожаре погибли мужчина и женщина

В Башкирии в многоквартирном доме в пожаре погибли мужчина и женщина

09:15, 13 окт 2021

В Башкирии во время пожара в многоквартирном доме погибли 56-летний мужчина и 79-летняя женщина. О трагедии сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ. 

Пожар произошел сегодня утром, 13 октября, в городе Октябрьский. Сообщение о возгорании на проспекте Ленина, 57, поступило в 06:10. На место немедленно выехали спасатели. 

Прибывшие пожарные установили, что из окна 8 этажа идет сильный дым. Из многоквартирного дома были эвакуированы 20 человек, в том числе 4 ребенка. Спасатели оперативно поднялись на 8 этаж, вскрыли дверь и приступили к тушению. Локализовать возгорание удалось в 06:17, в 06:47 огонь был полностью ликвидирован. Однако во время тушения были обнаружены тела жильцов. Погибли 56-летний мужчина и 79-летняя женщина. 

Сообщается, что в тушении приняли участие 28 человек и 10 единиц техники. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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В Башкирии погиб мужчина во время пожара
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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба МЧС России по РБ
Теги: Октябрьский происшествия пожар
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