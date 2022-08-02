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В Башкирии скончалась женщина, пострадавшая в страшном пожаре

В Башкирии скончалась женщина, пострадавшая в страшном пожаре

10:59, 02 авг 2022

Жительница Хайбуллинского района, которая пострадала при пожаре в доме, скончалась, сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС сегодня, 2 августа. По данным ведомства, женщину с ожогами доставили в Уфу, однако она не пережила травм.



Пожар произошел в селе Подольск. Вместе с женщиной ожоги получила 12-летняя внучка хозяйки дома.

— С ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в реанимационное отделение ЦРБ с. Акъяр. 17 июля женщину перевезли в ГКБ № 18 г. Уфа. К сожалению, вчера получена информация, что пострадавшая скончалась в лечебном учреждении, — рассказали в госкомитете по ЧС.


Напомним, в конце июля случился пожар и в селе Байназарово Бурзянского района. Погибла 37-летняя женщина и ее 10-летняя дочь, а 15-летний сын и еще одна дочка, двух лет, были госпитализированы. Пока медики борются за их жизни, односельчане собирают средства для восстановления их жилища.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по Башкирии
Теги: Хайбуллинский район происшествия пожар
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