В Башкирии в ночных пожарах погибли 2 человека

Два пожара, произошедших ночью 4 августа в Башкирии, унесли жизни троих человек. Об этом сообщает госкомитет по республике.
Так, в селе Старосубханкулово Бурзянского района горел частный дом. На место выезжали экстренные службы. В ходе тушения пожара было обнаружено тело 67-летней женщины.
Ещё один трагический случай зарегистрирован в селе Красноусольский Гафурийского района Здесь также горел частный дом на тушение которого выезжали экстренные службы. В ходе тушения пожара обнаружены тела 62-летней женщины и 39-летнего мужчины.
Причины и обстоятельства происшествий уточняются.
С начала года в республике произошло 7081 пожар, в которых погибло 130 и пострадало 158 человек.