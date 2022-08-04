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В Башкирии в ночных пожарах погибли 2 человека

В Башкирии в ночных пожарах погибли 2 человека

09:35, 04 авг 2022

Два пожара, произошедших ночью 4 августа в Башкирии, унесли жизни троих человек. Об этом сообщает госкомитет по республике.

Так, в селе Старосубханкулово Бурзянского района горел частный дом. На место выезжали экстренные службы. В ходе тушения пожара было обнаружено тело 67-летней женщины.



Ещё один трагический случай зарегистрирован в селе Красноусольский Гафурийского района Здесь также горел частный дом на тушение которого выезжали экстренные службы. В ходе тушения пожара обнаружены тела 62-летней женщины и 39-летнего мужчины.

Причины и обстоятельства происшествий уточняются.

С начала года в республике произошло 7081 пожар, в которых погибло 130 и пострадало 158 человек.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бурзянский район Гафурийский район происшествия пожар
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