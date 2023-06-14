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Житель Башкирии поджег общественный туалет

Житель Башкирии поджег общественный туалет

11:12, 14 июн 2023

Жителя Нефтекамска обвиняют в пожоге имущества и попытке поджога, сообщает прокуратура Башкирии. Он признал свою вину.

По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина на территории прибрежной зоне озера «Полуденка» разлил легковоспламеняющуюся жидкость в общественной уборной и поджег ее. Спустя несколько дней он разбил молотком окно в помещении проката коньков и поджег его тем же способом. Общий ущерб составил почти 1,2 млн рублей.

Таким же образом горожанин пытался уничтожить вторую точку проката, но огонь быстро потух, а злоумышленник скрылся.

Уголовное дело направлено в Нефтекамский городской суд.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Нефтекамске две девочки выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара 

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Автор: gorobzor.ru
Теги: Нефтекамск происшествия суд пожар
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