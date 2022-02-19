В Башкирии из-за могильного места подрались сотрудники ритуальных служб

15:53, 19 фев 2022

В Уфе на Южном кладбище произошел конфликт между руководительницей ритуального агентства и сотрудником комбината спецобслуживания. Об этом сообщает ГТРК-Башкортостан.







По информации телеканала, хозяйка агентства оплатила услуги по копке могилы, однако в день похорон родственника клиентов выяснила, что место для погребения не готово. Тогда она принялась выкапывать могилу сама, однако сотрудник комбината спецобслуживания начал препятствовать владелице бизнеса, так как разрешения ей не выдавали. Женщина набросилась на мужчину с лопатой, позже стало известно, что он попал в нейрохирургическое отделение уфимской больницы.



В пресс-службе МВД по РБ подтвердили информацию о конфликте на кладбище.

«В полицию поступили встречные заявления о причинении друг другу телесных повреждений. Сейчас участковый опрашивает очевидцев и изучает видеозапись. Заявителям выданы направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести причиненного вреда здоровью, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – отметили в ведомстве.





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