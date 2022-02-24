В уфимском ТЦ мужчина забрал купальник у незрячих детей

13:36, 24 фев 2022

В уфимском торговом центре «Ультра» посетитель забрал купальник, которые обронили незрячие дети. Инцидент произошел около 16:30 23 февраля. Об этом сообщила директор центра «Ломая барьеры» Алина Хабирова. Она опубликовала видео случившегося на своей странице в фейсбуке.







– Ну вот такой «мужской поступок» сегодня был в одном из торговых центров Уфы. – написала она. – Мужчина подобрал купальник у незрячих детей и ушёл



На кадрах с камеры наблюдения видно, как сидящий на скамейке мужчина замечает под ней пакет – по всей видимости, с купальником, – а затем подбирает его и удаляется.



Ранее сообщалось о том, что в Шаранском районе Башкирии столкнулись "Лада Ларгус" и встречный грузовик КамАЗ.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram