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В Уфе девушка вышла на пикет и через 5 минут была задержана

В Уфе девушка вышла на пикет и через 5 минут была задержана

08:06, 25 фев 2022

Уфимская журналистка Дарья Кучеренко в четверг вышла на одиночный пикет против военной операции в Украине и оказалась в отделении полиции.

Сотрудники задержали девушку через 5 минут, как она сама написала в фейсбуке. «Меня задержали. Везут в 9 отдел. Простояла в пикете минут 5. Куча полиции и эшников», — написала Дарья.

«Молодой полицейский составляет на меня протокол за участие в несанкционированной акции. 20 минут назад он сказал, что отпустит без протокола — так ему поручили по телефону. Но потом позвонили и сказали составлять.

Полицейский очень возмущается: «Не хотел же составлять. Люди там на войне умирают, а мы протоколы пишем». Сколько полиции, эшников, суеты из-за девушки с плакатом, которая постояла с ним 2 минуты», — добавила Дарья через несколько часов.

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Источник: news102.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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