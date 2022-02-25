В Уфе девушка вышла на пикет и через 5 минут была задержана

08:06, 25 фев 2022

Уфимская журналистка Дарья Кучеренко в четверг вышла на одиночный пикет против военной операции в Украине и оказалась в отделении полиции.







Сотрудники задержали девушку через 5 минут, как она сама написала в фейсбуке. «Меня задержали. Везут в 9 отдел. Простояла в пикете минут 5. Куча полиции и эшников», — написала Дарья.



«Молодой полицейский составляет на меня протокол за участие в несанкционированной акции. 20 минут назад он сказал, что отпустит без протокола — так ему поручили по телефону. Но потом позвонили и сказали составлять.

Полицейский очень возмущается: «Не хотел же составлять. Люди там на войне умирают, а мы протоколы пишем». Сколько полиции, эшников, суеты из-за девушки с плакатом, которая постояла с ним 2 минуты», — добавила Дарья через несколько часов.





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