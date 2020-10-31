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В Уфе пропала 20-летняя Дарья Сотникова

В Уфе пропала 20-летняя Дарья Сотникова

Уфа | 31 окт 2020 | 12:47

Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили, что в Уфе пропала 20-летняя Дарья Сотникова. По информации поисковиков, девушка ушла из дома 29 октября и не вернулась.



Приметы: рост -155 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза.

Была одета в серую короткую куртку, черные джинсы, ботинки и вязаную шапку.


Всех, кто располагает какой-либо информацией о Дарье, просим сообщить ее по телефону 8 800 700 54 52. 
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Ранее сообщалось, что в Уфе полиция разыскивает без вести пропавшую 13-летнюю Камиллу Алпарову. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просьба обратиться в отдел полиции №5 по Уфе.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

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