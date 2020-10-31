Уфа | 31 окт 2020 | 12:47

Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили, что в Уфе пропала 20-летняя Дарья Сотникова. По информации поисковиков, девушка ушла из дома 29 октября и не вернулась.







Приметы: рост -155 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза.



Была одета в серую короткую куртку, черные джинсы, ботинки и вязаную шапку.

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Фото: из открытых источников