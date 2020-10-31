В Уфе пропала 20-летняя Дарья Сотникова Уфа | 31 окт 2020 | 12:47 Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили, что в Уфе пропала 20-летняя Дарья Сотникова. По информации поисковиков, девушка ушла из дома 29 октября и не вернулась. Приметы: рост -155 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза.Была одета в серую короткую куртку, черные джинсы, ботинки и вязаную шапку.Всех, кто располагает какой-либо информацией о Дарье, просим сообщить ее по телефону 8 800 700 54 52. Читайте также: В МВД Башкирии рассказали подробности пропажи девочки из Ишимбая Ранее сообщалось, что в Уфе полиция разыскивает без вести пропавшую 13-летнюю Камиллу Алпарову. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просьба обратиться в отдел полиции №5 по Уфе.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gorobzor.ru Фото: из открытых источников Поделиться: Читайте также