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В Башкирии две девушки в масках и перчатках обокрали сейф пенсионерки со 120 тыс. рублей

В Башкирии две девушки в масках и перчатках обокрали сейф пенсионерки со 120 тыс. рублей

11:55, 27 фев 2022

В Бирском районе Башкирии две девушки в масках и перчатках обокрали сейф 83-летней женщины, в котором лежали 120 тыс. рублей. Об этом 26 февраля сообщило региональное МВД.

Пенсионерка смотрела телевизор на кухне в своем доме, а когда вышла в коридор, то заметила двух девушек. У них на лицах были медицинские маски, а на руках – резиновые перчатки. Когда они успели зайти, пожилая женщина не знает – никаких звуков она не слышала.

– Девушки спешно начали рассказывать, что они приехали издалека для покупки дома. Якобы они увидели объявление о продаже, но никак не могут найти нужный им участок. – передали в МВД.

Когда хозяйка дома сказала, что не знает, кто из соседей собирается продать свой участок, девушки попросили воды – якобы они устали и хотели пить после долгой дороги. Пенсионерка дала им воды, и те ушли.

Спустя некоторое время потерпевшая обнаружила, что из ее сейфа, стоящего в комнате, пропало 120 000 рублей. Хранилище было открытым и использовалось в качестве шкафа. Не найдя своих денег, пожилая женщина обратилась в полицию. Там было возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники разыскивают злоумышленниц.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Бирский район происшествия криминал
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