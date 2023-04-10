Обошли камеры и огромного пса: в Башкирии трое в масках похитили из дома предпринимательницы 40 млн рублей

11:56, 10 апр 2023

Три злоумышленника украли 40 миллионов рублей из дома предпринимательницы в Иглинском районе Башкортостана. Женщина и ее супруг в это время находились в гостях.







По информации Telegram-канала SHOT, 41-летняя бизнесвумен занимается автоперевозками, кроме того, она владеет несколькими пассажирскими маршрутами. В доме у нее установлены 2 камеры видеонаблюдения, а территория охраняет большая собака.



Возвратившись домой супруги обнаружили, что оба сейфа взломаны, а деньги из них похищены. Воры украли драгоценные изделия, в числе которых кольцо с бриллиантом, и денежные средства: 10 миллионов рублей, 200 000 долларов и 70 000 евро. Предполагаемая сумма ущерба - 40 миллионов рублей.





Потерпевшая написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что воры были в медицинских масках и строительных перчатках. Отогнув профнастил на заборе, они забрались в дом, минуя камеры, более того, им удалось пройти даже мимо собаки.



Сейчас полицейские разыскивают преступников.

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Автор: Семен Подгорный