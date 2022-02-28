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В Башкирии стая бездомных собак напала на женщину и 8-летнюю девочку

В Башкирии стая бездомных собак напала на женщину и 8-летнюю девочку

10:30, 28 фев 2022

В Белорецке шесть бродячих собак напали на женщину и восьмилетнюю девочку. Об этом в соцсетях рассказал глава района Андрей Иванюта.

Инцидент произошел около 15:00 в районе шлюза по улице Блюхера.

«Взрослой женщине и восьмилетней девочке собаки вцепились в ноги, порвали одежду. Женщины позвонили в службу спасения, приехала скорая помощь, участковый. Отогнали собак, которые вели себя агрессивно. Девочку и женщину осмотрели в травмпункте, спасла толстая ткань зимней одежды, ослюнения кожных покровов не произошло, зубы собак кожу людей не поранили», — написал Андрей Иванюта.

Он сообщил, что на место происшествия вызвали специализированную организацию для отлова собак.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Белорецк происшествия
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