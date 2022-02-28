В Башкирии стая бездомных собак напала на женщину и 8-летнюю девочку
10:30, 28 фев 2022
В Белорецке шесть бродячих собак напали на женщину и восьмилетнюю девочку. Об этом в соцсетях рассказал глава района Андрей Иванюта.
Инцидент произошел около 15:00 в районе шлюза по улице Блюхера.
«Взрослой женщине и восьмилетней девочке собаки вцепились в ноги, порвали одежду. Женщины позвонили в службу спасения, приехала скорая помощь, участковый. Отогнали собак, которые вели себя агрессивно. Девочку и женщину осмотрели в травмпункте, спасла толстая ткань зимней одежды, ослюнения кожных покровов не произошло, зубы собак кожу людей не поранили», — написал Андрей Иванюта.
Он сообщил, что на место происшествия вызвали специализированную организацию для отлова собак.