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В Башкирии женщина вонзила нож в мужчину, убившего ее возлюбленного

В Башкирии женщина вонзила нож в мужчину, убившего ее возлюбленного

16:55, 15 мар 2022

В одном из домов Белорецка, расположенном на улице Серебренникова, в ночь с 5 на 6 марта произошла поножовщина. Один мужчина убит, второй — в больнице.

По сообщению МВД Башкирии, в дом к 43-летней женщине и ее 42-летнему сожителю приехали в гости ее 33-летний брат со своей 41-летней сожительницей. Мужчины испытывали неприязнь друг к другу, и во время застолья между ними вспыхнула ссора. Когда женщины вышли на улицу покурить, хозяин набросился на гостя с ножом и вонзил его тому в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Женщины услышали шум и зашли в дом. Возлюбленная убитого, увидев его тело, вытащила нож из его груди и несколько раз ударила им по туловищу злоумышленника. Сестра погибшего смогла взять себя в руки и позвонила в полицию.


На место направили бригаду скорой помощи, медикам оставалось лишь констатировать смерть 33-летнего мужчины. Его обидчика они доставили в больницу, ему удалось выжить.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и других свидетелей. В Следственном комитете РБ рассказали, что обоих подозреваемых заключили под стражу. Мужчина уже признал свою вину.

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Источник: www.proural.info
Фото: Следственный комитет РБ
Теги: Белорецк
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