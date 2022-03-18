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В столице Башкирии водитель «Лексуса» насмерть сбил пенсинерку

В столице Башкирии водитель «Лексуса» насмерть сбил пенсинерку

21:17, 18 мар 2022

В столице Башкирии зарегистрировано ДТП с погибшим: под колеса «Лексуса» попала пенсионерка. Подробности сообщили в пресс-центре ГИБДД по РБ.

По данным ведомства, все случилось сегодня, 18 марта, около 5 часов вечера. 60-летний водитель за рулем «Lexus RX-350» поворачивал в дворовую территорию дома №21 по улице Бакалинская и допустил наезд на 73-летнюю женщину. Спасти ее не удалось — от полученных травм уфимка скончалась в медицинском учреждении.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются, отметили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в аварию попал автобус с 12 пассажирами.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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