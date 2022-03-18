В столице Башкирии водитель «Лексуса» насмерть сбил пенсинерку
21:17, 18 мар 2022
В столице Башкирии зарегистрировано ДТП с погибшим: под колеса «Лексуса» попала пенсионерка. Подробности сообщили в пресс-центре ГИБДД по РБ.
По данным ведомства, все случилось сегодня, 18 марта, около 5 часов вечера. 60-летний водитель за рулем «Lexus RX-350» поворачивал в дворовую территорию дома №21 по улице Бакалинская и допустил наезд на 73-летнюю женщину. Спасти ее не удалось — от полученных травм уфимка скончалась в медицинском учреждении.
На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются, отметили в Госавтоинспекции.