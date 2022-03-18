В Башкирии в массовой аварии пострадали дети
23:23, 18 мар 2022
Сегодня в Благоварском районе зарегистрировано ДТП с участием четырёх транспортных средств.
Авария произошла в восьмом часу вечера на 1377 км автодороги М5 "Урал". По предварительный данным, столкнулись Nissan Murano, Volkswagen Polo и два грузовика марки "Mercedes-Benz" и "Газель".
В результате аварии двое несовершеннолетних детей обратились за медицинской помощью. Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии зарегистрировано ДТП с погибшим: под колеса «Лексуса» попала пенсионерка. Подробности сообщили в пресс-центре ГИБДД по РБ. По данным ведомства, все случилось сегодня, 18 марта, около 5 часов вечера. 60-летний водитель за рулем «Lexus RX-350» поворачивал в дворовую территорию дома №21 по улице Бакалинская и допустил наезд на 73-летнюю женщину.
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