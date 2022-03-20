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Житель Башкирии помог чуть было не пострадавшим в пожаре женщине и ребенку

Житель Башкирии помог чуть было не пострадавшим в пожаре женщине и ребенку

09:54, 20 мар 2022

Ночью, 29 января, в башкирском Белорецке мужчина помог чуть было не пострадавшим в пожаре гражданам. О героическом поступке Виля Байрамгалина рассказал на своей странице в социальных сетях глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

По словам чиновника, белоречанин, проезжая по улице, заметил, что неподалеку горит жилой дом. Подъехав к зданию, мужчина увидел стоящих на снегу босиком и без верхней одежды женщину и ребенка. Байрамгалин посадил обоих к себе в автомобиль, включил для них обогрев и предоставил им одежду. Далее Виль вызвал по телефону пожарных.


Затем мужчина помог троим выходящим из дома людям, а также вместе с прохожими спас от пожара автомобиль и мотоцикл, вытолкав их гаража. После этого Байрамгалин увез мать с ребенком к их родственникам в другой район города.

В Главном управлении МЧС по Башкирии, как заявил Иванюта, сейчас решается вопрос о награждении Виля Байрамгалина.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/ivaniutaandrei
Теги: Белорецк происшествия
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