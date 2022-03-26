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В Башкирии 4-летний ребенок оказался запертым в машине

В Башкирии 4-летний ребенок оказался запертым в машине

11:02, 26 мар 2022

В Белорецке четырехлетний малыш оказался в заложниках у автомобиля. Мама ребенка обратилась за помощью. В Госкомитете РБ по ЧС рассказали, что произошло.

Вечером 24 марта женщина припарковала свой автомобиль на улице Инициативной, 9б. Когда она вышла из машины, внезапно включилась охранная система, которая заблокировала двери. Запертым в авто остался ребенок 2018 года рождения. Кроме того, ключи от машины тоже остались в салоне.

Женщина обратилась за помощью. К ней прибыли сотрудники зонального поисково-спасательного отряда. Они обеспечили доступ в авто и передали малыша маме.


«Не оставляйте ребенка одного в автомобиле, даже если он спит, а вам срочно нужно идти по делам. Если все же ребенок по какой-либо причине оказался заперт в автомобиле, не теряйте время и звоните спасателям», – напоминают в ГК РБ по ЧС.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Белорецк происшествия
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