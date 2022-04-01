В столице Башкирии на Набережной реки Белой задержали водителя с поддельными правами

10:02, 01 апр 2022

Автомобиль «Дэу Нексия» без регистрационных номеров уфимские инспекторы дорожной службы заметили на Набережной реки Белой 31 марта. На требования стражей порядка водитель остановился и предъявил водительское удостоверение.







«Документ вызвал сомнения, потому что имел несколько признаков подделки. Проверка по базе данных показала, что права с этой серией и номером не выдавались. Оказалось, что у 29-летнего уфимца никогда не было водительского удостоверения», - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по РБ.



Легковой автомобиль отправили на штрафстоянку, а на мужчину составили несколько административных протоколов и, возможно, он станет фигурантом уголовного дела. По факту подделки удостоверения проводится проверка.





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