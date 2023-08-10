В Башкирии полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать непослушного молодого водителя

15:15, 10 авг 2023

В четверг, 10 августа в населенном пункте Аскино в Аскинском районе Башкирии, инспекторы ДПС попытались остановить сильно затонированный автомобиль «ВАЗ-2110». Однако вместо того чтобы остановиться, водитель проигнорировал требования полицейских и ускорился. Полицейские пустились в погоню. Позже к ним присоединился еще один экипаж.

На ближайшем перекрёстке полицейский припарковал служебное транспортное средство, перегородив таким образом проезжую часть и приготовился применить табельное оружие. Пуля, выпущенная им, пробила заднее колесо машины нарушителя. Несмотря на это водитель, продолжил движение, но затем потерял управление и «десятку» занесло.

Проверка показала, что водитель не имел водительского удостоверения, алкоголь в крови обнаружен не был. Молодого человека арестовали и составили сразу 9 административных протоколов. Автомобиль был помещен на штрафстоянку.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Аскинском районе Башкортсотана при пожаре погиб мужчина.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео