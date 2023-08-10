Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать непослушного молодого водителя

В Башкирии полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать непослушного молодого водителя

15:15, 10 авг 2023

В четверг, 10 августа в населенном пункте Аскино в Аскинском районе Башкирии, инспекторы ДПС попытались остановить сильно затонированный автомобиль «ВАЗ-2110». Однако вместо того чтобы остановиться, водитель проигнорировал требования полицейских и ускорился. Полицейские пустились в погоню. Позже к ним присоединился еще один экипаж.

На ближайшем перекрёстке полицейский припарковал служебное транспортное средство, перегородив таким образом проезжую часть и приготовился применить табельное оружие. Пуля, выпущенная им, пробила заднее колесо машины нарушителя. Несмотря на это водитель, продолжил движение, но затем потерял управление и «десятку» занесло.

Проверка показала, что водитель не имел водительского удостоверения, алкоголь в крови обнаружен не был. Молодого человека арестовали и составили сразу 9 административных протоколов. Автомобиль был помещен на штрафстоянку.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Аскинском районе Башкортсотана при пожаре погиб мужчина.

В Башкирии полицейские устроили погоню за пьяным водителем

Читайте также:

В Башкирии полицейские устроили погоню за пьяным водителем

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Аскино Аскинский район происшествия погоня
Читайте также

В Башкирии инспекторы ДПС попали в ДТП во время погони за мопедом
Происшествия в Башкирии
В Башкирии инспекторы ДПС попали в ДТП во время погони за мопедом
В столице Башкирии на Набережной реки Белой задержали водителя с поддельными правами
Происшествия в Башкирии
В столице Башкирии на Набережной реки Белой задержали водителя с поддельными правами
В Башкирии гаишникам пришлось открыть огонь по машине с пьяным подростком за рулем (видео)
Происшествия в Башкирии
В Башкирии гаишникам пришлось открыть огонь по машине с пьяным подростком за рулем (видео)
В Уфе полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить удирающего от них водителя | видео
Происшествия в Башкирии
В Уфе полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить удирающего от них водителя | видео


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok