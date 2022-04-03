В столице Башкирии из-за резкого потепления и таяния снега затопило улицу

18:55, 03 апр 2022

2 апреля, в Уфе случился потоп на улице Трамвайная в Октябрьском районе. Видео, на котором зафиксировано явление, появилось в социальных сетях.







На видеоматериале запечатлено, как десятки машин двигаются по улице, будучи в грязной воде чуть ли не наполовину корпуса. «Плывем!» – иронично заявляет за кадром автор видео.



Напомним, за дни в Башкирии несколько раз менялся характер погоды. Сначала жителей республики застал врасплох гололед, затем несколько дней, несмотря на разгар весны, прошли обильные снегопады. В конце рабочей недели резко потеплело, и начались дожди. Синоптики Башгидромета заявили, что в погоде в республике в последнее «ничего аномального нет».





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Фото: скрин видео