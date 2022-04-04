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В столице Башкирии школьница обвинила молодого человека в домогательствах

В столице Башкирии школьница обвинила молодого человека в домогательствах

17:43, 04 апр 2022

В соцсети «ВКонтакте» на днях появилось сообщение о том, что парень домогался девочек в районе «Гостиного двора» в Уфе.

Известно, что две подружки, учащиеся 9 класса, шли в сторону улицы Мустая Карима, и за ними увязался молодой человек. Одной из них удалось его сфотографировать и даже снять на видео. После того, как вторая школьница во весь голос крикнула, что она учится в 9 классе, парень отстал от нее, обматерив в ответ. По предварительным данным, молодой человек успел тронуть одну из девочек там, где трогать не положено.


Родители школьницы обратились с заявлением в правоохранительные органы. Предполагаемого преступника удалось задержать - он был в сильнейшем алкогольном опьянении и ничего не смог пояснить полицейским. Есть сведения, что он ранее судим за грабеж и применение насилия в отношении представителя власти.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа
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