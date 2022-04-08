В столице Башкирии водитель иномарки наехал на 3-летнюю девочку

10:07, 08 апр 2022

Накануне, около 20:00 24-летний водитель за рулем «Фольксваген Кэдди» задавил 3-летнюю девочку. Об этом рассказали в уфимской Госавтоинспекции.



Известно, что мужчина поворачивал во двор дома № 95 с улицы Ветошникова. С его слов, ребенок катался на самокате и внезапно выехал на проезжую часть.



В результате ДТП девочку с различными травмами доставили в больницу. После оказания помощи отпустили.



Сейчас начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в аварии двух авто пострадала пассажирка. Начато разбирательство.



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Фото: ГИБДД Уфы