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В столице Башкирии водитель иномарки наехал на 3-летнюю девочку

В столице Башкирии водитель иномарки наехал на 3-летнюю девочку

10:07, 08 апр 2022

Накануне, около 20:00 24-летний водитель за рулем «Фольксваген Кэдди» задавил 3-летнюю девочку. Об этом рассказали в уфимской Госавтоинспекции.

Известно, что мужчина поворачивал во двор дома № 95 с улицы Ветошникова. С его слов, ребенок катался на самокате и внезапно выехал на проезжую часть.

В результате ДТП девочку с различными травмами доставили в больницу. После оказания помощи отпустили.

Сейчас начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в аварии двух авто пострадала пассажирка. Начато разбирательство.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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