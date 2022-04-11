В Татарстане 22-летняя девушка из Башкирии убила на вписке приятеля

08:49, 11 апр 2022

Следком Татарстана сообщил, что завершено уголовное расследование в отношении 22-летней уроженки Башкирии. Девушку обвиняют в убийстве своего 32-летнего знакомого (предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ).







17 декабря 2021 года пригласила вместе со своим сожителем гостей на новоселье в квартиру на улице Тансык. Во время совместного распития алкоголя она поругалась с возлюбленным и попыталась ударить его ножом. Когда за мужчину попытались заступиться гости, она попала ножом в грудь одного из них. Мужчина скончался на месте происшествия.



Свою вину девушка не признала. В ее отношении была избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. В настоящий момент дело направили в суд.

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