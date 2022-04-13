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В Башкирии насмерть придавило грузом оператора крана

В Башкирии насмерть придавило грузом оператора крана

15:48, 13 апр 2022

В Давлеканово 38-летнего оператора крана насмерть придавило грузозахватным приспособлением.

Мужчина работал в обособленном подразделении ООО «Рязанский трубный завод».

Как сообщили в пресс-службе Гострудинспекции РБ, ЧП произошло 12 апреля — оператора крана, управляемого с пола, придавило приспособлением, которое он в тот момент менял. С тяжелыми травмами мужчина был доставлен в больницу, где спустя четыре часа скончался.

“Причины и обстоятельства случившегося выясняются инспекторами труда совместно со специалистами Ростехнадзора в РБ”, – добавили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Давлеканово происшествия
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