В Башкирии мужчина хотел обокрасть колледж, но погиб от несчастного случая
09:06, 19 апр 2022
В Орджоникидзевском районе Уфы рано утром 17 апреля произошел несчастный случай с 41-летним жителем Белебея. По предварительным данным, мужчина с недобрыми намерениями пробрался на территорию Уфимского машиностроительного колледжа, расположенного по улице Борисоглебской.
«По всем признакам, он решил похитить цветной металл, но что-то пошло не так. Пытаясь с «уловом» выбраться через окно третьего этажа, он не удержался. В итоге произошел смертельный несчастный случай», - сообщает издание Башинформ.
Другой источник добавил, что мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.
«Органами СУ СКР по РБ устанавливаются обстоятельства смерти мужчины», — подтвердили факт происшествия в ведомстве.