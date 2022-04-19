В Башкирии мужчина хотел обокрасть колледж, но погиб от несчастного случая

09:06, 19 апр 2022

В Орджоникидзевском районе Уфы рано утром 17 апреля произошел несчастный случай с 41-летним жителем Белебея. По предварительным данным, мужчина с недобрыми намерениями пробрался на территорию Уфимского машиностроительного колледжа, расположенного по улице Борисоглебской.







«По всем признакам, он решил похитить цветной металл, но что-то пошло не так. Пытаясь с «уловом» выбраться через окно третьего этажа, он не удержался. В итоге произошел смертельный несчастный случай», - сообщает издание Башинформ.



Другой источник добавил, что мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.



«Органами СУ СКР по РБ устанавливаются обстоятельства смерти мужчины», — подтвердили факт происшествия в ведомстве.

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