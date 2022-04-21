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В Башкирии трое мужчин ограбили 17-летних юношей

В Башкирии трое мужчин ограбили 17-летних юношей

18:43, 21 апр 2022

В столице Башкирии полицейские задержали троих мужчин, которые под угрозой расправы похитили у трех подростков телефоны и золотую цепочку.

За помощью обратились 17-летние юноши, которые рассказали о нападении на улице Рудольфа Нуреева. Налетчики напали на них в разгар дня и, угрожая похожим на нож предметом, забрали у каждого смартфоны и золотую цепочку.

По данным пресс-службы МВД Башкирии, ущерб превысил 60 тысяч рублей. Стражи порядка задержали неоднократно судимых 34-летнего и 20-летних уфимцев. Часть похищенного у них удалось изъять, налетчики понесут наказание за разбой.


Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье нашли тело 41-летнего Альберта Юсупова, который приехал на заработки из Башкирии. По предварительной версии следствия, мужчину жестоко убили и ограбили. 

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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