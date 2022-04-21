В Башкирии трое мужчин ограбили 17-летних юношей

18:43, 21 апр 2022

В столице Башкирии полицейские задержали троих мужчин, которые под угрозой расправы похитили у трех подростков телефоны и золотую цепочку.







За помощью обратились 17-летние юноши, которые рассказали о нападении на улице Рудольфа Нуреева. Налетчики напали на них в разгар дня и, угрожая похожим на нож предметом, забрали у каждого смартфоны и золотую цепочку.



По данным пресс-службы МВД Башкирии, ущерб превысил 60 тысяч рублей. Стражи порядка задержали неоднократно судимых 34-летнего и 20-летних уфимцев. Часть похищенного у них удалось изъять, налетчики понесут наказание за разбой.





Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье нашли тело 41-летнего Альберта Юсупова, который приехал на заработки из Башкирии. По предварительной версии следствия, мужчину жестоко убили и ограбили.





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