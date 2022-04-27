В Башкирии пропали четыре ребенка

09:29, 27 апр 2022

В Башкирии начались поиски четырех несовершеннолетних ишимбайцев. О пропаже детей сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик».







С 26 апреля неизвестно местонахождение Шакирова Данила (2007 год рождения), Хасанова Тимофея (2009), Губайдуллиных Тимура (2009) и Эмиля (2009). Все, кто обладает какой-либо информацией о детях, просят сообщить по телефону 8-987-106-06-01 или 02.



Шакиров Данил: рост 160 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы, глаза карие. Был одет: черная кофта, белая футболка, спортивное трико темное, черные кроссовки.





Хасанов Тимофей: рост 158 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, глаза карие. Был одет: синяя олимпийка, синяя рубашка, синие джинсы, черно-красные кроссовки.



Губайдулин Тимур: рост 150 см, телосложение плотное, волосы короткие темные, глаза карие. Был одет: синяя толстовка с красными рукавами, трико синего цвета, черно-белые кроссовки.



Губайдуллин Эмиль: рост 150 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Был одет: черно-красная олимпийка, белая рубашка, синие джинсы, черно-белые кроссовки.





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Фото: соцсети