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В Башкирии жестоко убили 88-летнего пенсионера

В Башкирии жестоко убили 88-летнего пенсионера

13:56, 27 апр 2022

В Белебеевском районе 42-летнего жителя рабочего поселка Приютово обвинили в убийстве пенсионера.

23 апреля 2022 года в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его 88-летнего отца убили в собственной квартире. Родственник пришел навестить пенсионера, так как он перестал отвечать на звонки.

Следователи установили, что 22 апреля в соседней квартире хозяйка выпивала вместе с 42-летним мужчиной. В это время сверху они услышали шум. Тогда женщина рассказала гостю, что выше живет пожилой человек, который часто шумит по ночам и не дает спать ее детям.


Мужчина решил пойти и поговорить с соседом, однако, когда вернулся, дверь для него была закрыта. Женщина сообщила, что уже стало поздно и ее детям нужно спать. При этом она не позволила гостю забрать его куртку и обувь. В результате мужчина решил попросить помощи у соседа сверху. Пенсионер не стал одалживать куртку и обувь и не впустил незнакомца в дом. Он пытался выгнать непрошенного гостя, однако тот накинулся на него с кулаками. Избив пенсионера, мужчина лег спать. Через полтора часа он проснулся и ушел, прихватив с собой плащ, который выкинул позже в мусорный бак около своего дома.

Обвиняемый вину признал. Следователи назначили комплекс экспертиз, а также допрашивают всех очевидцев происшествия.

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Источник: proural.info
Фото: следком
Теги: Белебеевский район происшествия криминал
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