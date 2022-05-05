В Башкирии без вести пропала женщина со шрамами на руках

10:59, 05 май 2022

В полицию Бакалинского района обратился 44-летний мужчина с заявлением о пропаже супруги. Его жена, Иксанова Энже Равилевна, 10 апреля 2022 года ушла из дома и пропала. Где она находится сейчас — неизвестно.







Энже Иксановой на вид 40 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, лицо овальное, волосы прямые темные до плеч, брови прямые редкие, нос прямой. На кистях рук есть шрамы.



На момент пропажи женщина была одета в куртку красного цвета, беретку сиреневого цвета, свитер бежевого цвета, брюки серого цвета, ботинки кожаные на шнурках черного цвета.





«При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого лица просим незамедлительно сообщить в Отдел МВД России по Бакалинскому району по телефонам: 8(34742)3-28-76, 8(34742)3-28-36 или 02 (102 — с мобильного)», — обратились к гражданам в пресс-службе МВД по РБ.

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Фото: МВД по РБ