Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Под окнами многоэтажки в Башкирии обнаружили 16-летнюю школьницу с травмами

Под окнами многоэтажки в Башкирии обнаружили 16-летнюю школьницу с травмами

12:32, 17 май 2022

В Мелеузовском районе вчера днем произошло ЧП. Под окнами жилого дома обнаружили 16-летнюю школьницу.

По сообщению «Башинформа», девушку доставили в травмпункт. Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб поясничного отдела позвоночника, оказали ей необходимую помощь и отпустили домой.

Известно, что подросток живет с родителями в квартире на втором этаже. В причинах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в реке Большой Нугуш обнаружили тело женщины

Читайте также:

В Башкирии на территории завода обнаружили труп мужчины
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Мелеузовский район происшествия
Читайте также

В Башкирии в реке Большой Нугуш обнаружили тело женщины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в реке Большой Нугуш обнаружили тело женщины
В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины
Происшествия в Башкирии
В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины
В Бирском районе нашли Снежану Саликову
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе нашли Снежану Саликову
В Бурзянском районе в квартире обнаружили школьницу без сознания
Происшествия в Башкирии
В Бурзянском районе в квартире обнаружили школьницу без сознания


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: