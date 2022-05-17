Под окнами многоэтажки в Башкирии обнаружили 16-летнюю школьницу с травмами

12:32, 17 май 2022

В Мелеузовском районе вчера днем произошло ЧП. Под окнами жилого дома обнаружили 16-летнюю школьницу.



По сообщению «Башинформа», девушку доставили в травмпункт. Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб поясничного отдела позвоночника, оказали ей необходимую помощь и отпустили домой.



Известно, что подросток живет с родителями в квартире на втором этаже. В причинах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в реке Большой Нугуш обнаружили тело женщины.



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