Под окнами многоэтажки в Башкирии обнаружили 16-летнюю школьницу с травмами
12:32, 17 май 2022
В Мелеузовском районе вчера днем произошло ЧП. Под окнами жилого дома обнаружили 16-летнюю школьницу.
По сообщению «Башинформа», девушку доставили в травмпункт. Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб поясничного отдела позвоночника, оказали ей необходимую помощь и отпустили домой.
Известно, что подросток живет с родителями в квартире на втором этаже. В причинах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в реке Большой Нугуш обнаружили тело женщины.
Читайте также:В Башкирии на территории завода обнаружили труп мужчины
Источник:
www.bashinform.ru
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в реке Большой Нугуш обнаружили тело женщины
Происшествия в Башкирии
В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе нашли Снежану Саликову
Происшествия в Башкирии
В Бурзянском районе в квартире обнаружили школьницу без сознания