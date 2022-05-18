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Житель Башкирии нанял каменщика, а затем избил его

Житель Башкирии нанял каменщика, а затем избил его

13:57, 18 май 2022

В полицию обратилась 50-летняя жительница Белебеевского района. Она рассказала о жуткой находке – в доме ее брата на диване лежит окровавленный неизвестный мужчина. Подробности инцидента сообщили в МВД Башкирии. 

Выяснилось, что 48-летний родственник женщины решил построить летнюю кухню во дворе. Для этого он пригласил к себе 58-летнего каменщика, который, осмотрев территорию, согласился взяться за дело. Хозяин дома предложил гостю это отпраздновать. Мужчины опустошили несколько бутылок водки и других крепких напитков. В ходе застолья между хозяином дома и каменщиком возник конфликт, который перерос в драку. Родственница, пришедшая проведать брата, увидела последствия конфликта.


По итогу 58-летний каменщик находится в реанимации, а хозяин дома – под подпиской о невыезде. Заведено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Белебеевский район происшествия криминал
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