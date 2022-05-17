Житель Башкирии задушил веревкой женщину и инсценировал ее суицид

18:03, 17 май 2022

В Башкирии задержали 30-летнего жителя Янаула. Его подозревают в убийстве, которое он попытался выдать за суицид.







10 мая в правоохранительные органы обратилась 58-летняя жительница Янаульского района. Она заявила о пропаже дочери. Тело нашли спустя несколько дней недалеко от деревни Максимово, под мостом и с петлей на шее. Однако эксперты установили, что женщину убили, а преступник пытался скрыть следы преступления.



Далее, по данным следствия, по горячим следам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Янаула. Ранее мужчина был судим. По предварительной версии, погибшая обратилась к нему за помощью. Он должен был посодействовать ей в том, чтобы вернуть водительские права. За услугу подозреваемый взял со знакомой 100 тысяч рублей.





Документ женщина так и не получила и стала угрожать мужчине полицией, если он не вернет ей деньги. К тому времени злоумышленник уже потратил 30 тысяч рублей. На одной из встреч преступник вернул женщине 70 тысяч рублей, оставшуюся сумму он обещал отдать у него дома, куда они вместе поехали.



По пути мужчина сделал вид, что автомобиль сломался. Достал из багажника веревку и задушил знакомую. Житель Янаула спрятал тело в лесу, а также забрал деньги, телефон, после попытался скрыть следы преступления. Несколько дней злоумышленник скрывался у родственницы в Салихово, где его и задержали. Расследование продолжается.

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Фото: Следком Башкирии