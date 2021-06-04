В Иглинском районе Башкирии мужчина зарубил пожилую пару, чтобы купить подарок девушке

04 июн 2021 | 21:02

В деревне Булан-Турган Иглинского района убили пожилую супружескую пару. Об этом сообщили сегодня, 4 июня, в пресс-службе МВД Башкирии. 84-летнего мужчину и 79-летнюю женщину нашли мертвыми 14 мая во дворе дома.



По версии следствия, пожилым супругам нанесли множество ударов топором по голове. Выяснилось, что подозреваемый пошел на убийство, чтобы раздобыть денег на подарок своей девушке.







Тела мертвых супругов обнаружил односельчанин, который позвонил в полицию. На место прибыли следователи и правоохранители. В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело.

— В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РБ и регионального Следственного комитета совместно с оперативниками Новгородской области вышли на след предполагаемого убийцы пенсионеров и задержали его, — сообщили в МВД Башкирии.

Во время обысков эксперты нашли топор, которым подозреваемый зарубил своих жертв. Он отмыл орудие от крови и бросил неподалеку в зарослях, пытаясь скрыть следы преступления.

Предполагаемым убийцей оказался 34-летний уроженец Аши Челябинской области, который уже имел судимость. Свою вину он признал. По предварительным данным, подозреваемый устраивался разнорабочим к своим жертвам и знал, что у них есть деньги.



14 мая мужчина приехал в Булан-Турган и спрятался в бане, чтобы дождаться, когда пожилые супруги уйдут в огород. Подозреваемый планировал обокрасть дом, пока его никто не видит. Но утром 84-летний сельчанин обнаружил воришку и попытался выгнать его. Тогда злоумышленник напал на мужчину и несколько раз ударил его топором по голове.









Затем он пошел в дом, где на крыльце стояла 79-летняя женщина. Злоумышленник также зарубил и ее. Похититель проник в дом и стащил из кошелька около 20 тысяч рублей. Также он украл два телефона, которые потом выбросил в водоем недалеко от села. После убийства предполагаемый преступник перевел 10 тысяч рублей своей девушке в качестве подарка на день рождения, а остальную часть денег оставил себе.





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Фото: Следственный комитет Башкирии