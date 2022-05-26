В Башкирии на земле возле жилого дома обнаружили мертвого парня

09:15, 26 май 2022

В Стерлитамаке рано утром 25 мая местный житель заметил мужчину, лежащего на земле у дома № 69 по улице Коммунистической. Подойдя ближе, он увидел, что тот не дышит. На место происшествия мужчина вызвал сотрудников скорой помощи и правоохранителей. Прибывшие по указанному адресу медики констатировали смерть молодого человека.







«По предварительным данным, он получил травмы, характерные при падении с высоты. На вид погибшему 20-25 лет», — сообщил «Башинформу» собственный источник.



Позже удалось установить личность погибшего. Им оказался 26-летний горожанин. По предварительным данным, молодой человек пошел на этот шаг целенаправленно из-за проблем в личной жизни.





«Следственным отделом СУ СК России по РБ устанавливаются обстоятельства смерти мужчины», — дали комментарий по данному происшествию в пресс-службе СКР по РБ.

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