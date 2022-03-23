В Башкирии под окнами многоквартирного дома обнаружили тело мужчины

09:59, 23 мар 2022

В Уфе накануне утром под окнами жилого дома на улице Ульяновых был найден мертвый мужчина. Как сообщил агентству «Башинформ» собственный источник, по предварительным данным, мог произойти несчастный случай.







«Все произошло на четвертом этаже пятиэтажного дома. 43-летний мужчина получил смертельные травмы, характерные при падении с высоты. Стоит отметить, что погибший проживал по другому адресу. Он скончался сразу, до прибытия медиков», - рассказал собеседник агентства.



Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии толпа мужчин устроила вооруженные разборки из-за девушки.

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