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В Башкирии толпа мужчин устроила вооруженные разборки из-за девушки

В Башкирии толпа мужчин устроила вооруженные разборки из-за девушки

15:22, 22 мар 2022

В Учалинском районе в полицию поступило сообщение от 67-летнего местного жителя о том, что около заправки на выезде из города дерутся несколько человек. Заявитель также вызвал бригаду скорой помощи.

«Предварительно установлено, что несколько мужчин в возрасте от 36 до 53 лет встретились за пределами города для выяснения отношений. Однако словесная перепалка переросла в драку. Двое из участников конфликта принесли с собой травматические пистолеты и воспользовались ими. В итоге их оппоненты — трое местных жителей с различными травмами доставлены в центральную городскую больницу», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.


Полицейские установили всех участников конфликта. Подозреваемые, 36 и 39-летние горожане, сейчас дают показания в отделе полиции. В отношении них дознавателем Отдела МВД России по Учалинскому району возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью». По предварительным данным, конфликт произошел между знакомыми из-за девушки.

Полицейские продолжают оперативное сопровождение расследования уголовного дела.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Учалинский район происшествия криминал
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