В Башкирии живодёр жестоко издевался над собакой и отрубил ей голову

09:19, 30 май 2022

Шокирующий инцидент произошел сегодня днем в Иглинском районе Башкирии. Житель района Кузьминки привязал свою собаку к турнику и начал ее избивать.







На душераздирающие визги животного обратили внимание соседи, но живодер и не думал останавливаться. Закончив экзекуцию, он взял топор и отрубил собаке голову. Жесткую расправу над животным заснял один из соседей на видео и выложил в соцсети, а позже вызвал полицию. сейчас стражи порядка разыскивают живодера.



- В Отдел МВД России по Иглинскому району поступило сообщение об расправе над собакой. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается лицо, фигурирующее на видео, - отметили в пресс-службе МВД по Башкирии.





Многие комментаторы возмутились не только жестокостью живодера, но и молчаливыми соседями, которые побоялись вмешаться и остановить мужчину.



- Как куча соседей не смогла остановить это публичное зверство? Так много домов. Неужели никто не способен был справиться с этой «…». Да там можно было такой крик поднять, что он бы просто испугался реакции окружающих! – уверена Любовь М.

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Фото: соцсети