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Массовая авария в Башкирии: столкнулись 3 автомобиля, есть пострадавшие

Массовая авария в Башкирии: столкнулись 3 автомобиля, есть пострадавшие

11:22, 04 июн 2022

Массовая авария в Уфе произошла вчера, 3 июня, около семи часов вечера, 41-летний житель Иглинского района, управляя "Ford Focus", следуя по улице Перспективная в сторону улицы Советов, совершил столкновение с движущимися в попутном направлении автомашинами "Kia K5" и "Лада Веста".

В результате дорожной аварии пострадали пассажиры автомобиля "Ford": 36-летняя женщина и ее 6-летняя дочь, также 52-летний водитель "Kia", которые после оказания медицинской помощи были отпущены.

По факту ДТП начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что  в Чишминском районе на 31 км автодороги Арсланово-Чишмы-К.Мияки, близ с.Шингакуль, 60-летний местный житель за рулём "Kia Cerato" совершил опрокидывание в кювет.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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