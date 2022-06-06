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В столице Башкирии водитель Лады Гранта столкнулся с мотоциклистом

В столице Башкирии водитель Лады Гранта столкнулся с мотоциклистом

10:15, 06 июн 2022

Авария в Уфе произошла в воскресенье, 5 июня, в седьмом часу вечера. 51-летний уфимец, управляя автомашиной «Лада Гранта», следуя по улице Кольцевая при осуществлении поворота во двор дома №27 совершил столкновение с мотоциклом «KTM 390 Duke».

В результате дорожного происшествия 40-летний водитель двухколесного транспортного средства получил травмы, после оказания медицинской помощи отпущен.

Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о массовой аварии в Уфе: около семи часов вечера, 41-летний житель Иглинского района, управляя "Ford Focus", следуя по улице Перспективная в сторону улицы Советов, совершил столкновение с движущимися в попутном направлении автомашинами "Kia K5" и "Лада Веста".

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: авария в Уфе Уфа происшествия Уфа
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