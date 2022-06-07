В Башкирии полицейские задержали 27-летнего сбытчика наркотиков
10:49, 07 июн 2022
В Салавате сотрудники наркоконтроля совместно с инспекторами ГИБДД задержали 27-летнего уфимца, подозреваемого в сбыте наркотических средств. Как сообщает МВД по РБ, в машине у мужчины обнаружили более 10 г запрещенного вещества.
В отделе полиции уфимец рассказал, что более двух лет занимается сбытом наркотиков. По пути в Салават он уже успел спрятать токсичное вещество в нескольких тайниках. Также полиция обнаружила более полкило наркотиков в лесу недалеко от села Нагаево – эта партия предназначалась для других наркокурьеров. В Салавате, Ишимбае и Стерлитамаке полицейские обнаружили более 40 тайников с запрещенным веществом.
Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом, против него возбудили уголовное дело. Полиция проверяет причастность мужчины к другим подобным преступлениям на территории Башкирии.