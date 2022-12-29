В Альшеевском районе Башкирии полицейские задержали пятерых сбытчиков наркотиков

10:19, 29 дек 2022

В Альшеевском районе полицейские задержали пятерых сбытчиков наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.







Первый случай произошел возле села Казанка. Сотрудники остановили ВАЗ-21099 под управлением 35-летнего местного жителя. У мужчины обнаружили 25 свертков с порошком и крупная сумма денег. В салоне авто так же находились 35-летняя женщина и 40-летний мужчина, у них полицейские обнаружили по два свертка с неизвестным веществом. Изъятыми веществами оказались мефедрон и гашиш. Они везли из Уфы.



В отношении водителя возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков в крупном размере, в отношении его пассажиров возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотических средств.





Спустя пару дней возле того же села был остановлен еще один автомобиль “Черри Бонус” под управлением 31-летнего местного жителя, следовавший из Уфы. Как выяснилось, пассажиры перевозили запрещенные средства в целях сбыта и хранения. Изъятые полимерные пакеты с веществом белого и зеленого цвета направлены на экспертизу.



В отношении 30-летнего жителя Альшеевского района возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт, а его 27-летний приятель подозревается в хранении наркотических средств. Расследование продолжается. Все задержанные дали признательные показания.

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Фото: МВД по РБ