В Уфе с крупной партией наркотиков задержали молодого мужчину

15:25, 18 фев 2022

В Орджоникидзевском районе Уфы полицейские задержали 28-летнего парня. Молодой человек попался с крупной партией наркотиков.







Житель столицы сбывал запрещенные средства в свободное от основной работы время. Он расфасовывал зелье на разовые дозы и прятал их в тайники на территории города. Сам злоумышленник рассказал, что хотел таким образом заработать на первоначальный взнос по ипотеке.



У уфимца в ходе досмотра обнаружили 10 свертков с порошкообразным веществом. В его автомобиле также нашли тайник: он находился под передним пассажирским сиденьем. Еще 45 полимерных пакетов с незаконным товаром стражи порядка изъяли по месту проживания мужчины. Экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедроном массой около 400 г. Его планировалось сбыть в соседних регионах.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей, возбуждено уголовное дел, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.





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Фото: МВД Башкирии