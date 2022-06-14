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В Башкирии домашняя собака напала на 5-летнюю девочку

В Башкирии домашняя собака напала на 5-летнюю девочку

15:19, 14 июн 2022

В Благоварском районе днем 13 июня в экстренные службы позвонила женщина и сообщила о том, что на ее ребенка напала собака. По сообщению Башинформа, в инциденте пострадала 5-летняя девочка. Ее с серьезными травмами увезли в больницу.

«Пациентка находится в реанимации. Ее состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести. Врачи диагностировали укусы, скальпированную рану волосистой части головы. Была проведена операция», - сообщил источник в медицинской сфере.

Предварительно установлено, что собака не бездомная – найден ее хозяин. Животное привито от бешенства. По некоторым данным, это соседская собака.


В пресс-службе регионального следственного управления «Башинформу» заявили, что по данному факту Чишминский межрайонный следственный отдел проводит проверку.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Благоварский район происшествия
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