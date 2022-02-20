Под Уфой собака напала на 6-летнего ребенка

19:42, 20 фев 2022

Под Уфой соседская собака напала на 6-летнего мальчика. Известно, что животное сорвалось с цепи и напало на ребёнка на детской площадке. Остановить разъярённого пса помогли другие соседи. По данным источника телеканала «Вся Уфа», с ушибами и ссадинами конечностей ребенка увезли в детскую республиканскую больницу.







В пресс-службе Минздрава Башкирии информацию подтвердили.



«В настоящее время состояние ребенка оценивается как средней тяжести. На теле пострадавшего зафиксировали раны и царапины. Вся необходимая помощь оказывается», — сообщила «Башинформ» представитель ведомства.

Напомним, в Уфе и Башкирии нередки случаи нападения стай бродячих собак на людей. Последняя громкая ситуация произошла на улице Айской, когда школьника от животных спас случайно оказавшийся на месте дворник.





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