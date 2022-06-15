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В Башкирии при распиловке баржи в реку Белая попали нефтепродукты

В Башкирии при распиловке баржи в реку Белая попали нефтепродукты

16:55, 15 июн 2022

Сегодня, 15 июня, днем в Уфе из затонувшей баржи в реку Белую попали нефтепродукты. Это произошло при распиловке баржи для утилизации.

На участке, где затонуло судно и на близлежащей акватории установлены боновые заграждения. Спасатели провели обработку поверхности водоема сорбентом.

Как сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы, угрозы распространения нефтепродуктов нет. Из людей никто не пострадал.
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Источник: gtrk.tv
Фото: УГЗ города Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа
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