В Башкирии при распиловке баржи в реку Белая попали нефтепродукты

16:55, 15 июн 2022

Сегодня, 15 июня, днем в Уфе из затонувшей баржи в реку Белую попали нефтепродукты. Это произошло при распиловке баржи для утилизации.



На участке, где затонуло судно и на близлежащей акватории установлены боновые заграждения. Спасатели провели обработку поверхности водоема сорбентом.



Как сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы, угрозы распространения нефтепродуктов нет. Из людей никто не пострадал.

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Фото: УГЗ города Уфы