В Башкирии при распиловке баржи в реку Белая попали нефтепродукты
16:55, 15 июн 2022
Сегодня, 15 июня, днем в Уфе из затонувшей баржи в реку Белую попали нефтепродукты. Это произошло при распиловке баржи для утилизации.
На участке, где затонуло судно и на близлежащей акватории установлены боновые заграждения. Спасатели провели обработку поверхности водоема сорбентом.
Как сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы, угрозы распространения нефтепродуктов нет. Из людей никто не пострадал. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram