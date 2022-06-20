Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Жители Башкирии были шокированы мужчиной со спущенными штанами

Жители Башкирии были шокированы мужчиной со спущенными штанами

09:10, 20 июн 2022

Пользователи социальных сетях сообщили, что в Белорецке около Бельского моста заметили мужчину, который стоял в кустах со спущенными штанами. По словам свидетелей, его видели там неоднократно за непотребством.

– В Белорецке был замечен маньяк возле Бельского моста. Будьте осторожнее. Лица не увидели, убежал под гору и продолжил свои дела дальше. Начали бежать за ним, он скрылся под мост, перешел дорогу и пошел в сторону Тюленина, – рассказали местные жители.

В ответ на предупреждение белоречане рассказали, что видели этого человека и раньше. По словам одной девушки, она заметила из окна автобуса, как он стоял в том же месте совсем голый.


– Насмешили, раньше такой же ходил и всем показывал возле пруда, где мост был, и что? Мы его просто шугали и дальше шли. Они же больные люди, – выразила мнение одна из прокомментировавших пост.

Читайте также:

В Башкирии погиб 64-летний водитель грузовика, опрокинувшись в кювет
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Белорецк происшествия
Читайте также

В Уфе строители возвели половину Бельского моста
Экономика в Башкирии
В Уфе строители возвели половину Бельского моста
В Белорецке восстановят пешеходный мост длиной 550 метров
Экономика в Башкирии
В Белорецке восстановят пешеходный мост длиной 550 метров
Горожане возмущены: Бельский мост в Стерлитамаке откроют лишь 5 декабря
ЖКХ в Башкирии
Горожане возмущены: Бельский мост в Стерлитамаке откроют лишь 5 декабря
В Янаульском районе построят мост через железную дорогу
Экономика в Башкирии
В Янаульском районе построят мост через железную дорогу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: