Жители Башкирии были шокированы мужчиной со спущенными штанами

09:10, 20 июн 2022

Пользователи социальных сетях сообщили, что в Белорецке около Бельского моста заметили мужчину, который стоял в кустах со спущенными штанами. По словам свидетелей, его видели там неоднократно за непотребством.







– В Белорецке был замечен маньяк возле Бельского моста. Будьте осторожнее. Лица не увидели, убежал под гору и продолжил свои дела дальше. Начали бежать за ним, он скрылся под мост, перешел дорогу и пошел в сторону Тюленина, – рассказали местные жители.



В ответ на предупреждение белоречане рассказали, что видели этого человека и раньше. По словам одной девушки, она заметила из окна автобуса, как он стоял в том же месте совсем голый.





– Насмешили, раньше такой же ходил и всем показывал возле пруда, где мост был, и что? Мы его просто шугали и дальше шли. Они же больные люди, – выразила мнение одна из прокомментировавших пост.

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Фото: соцсети